Ляшко не захотел комментировать свое возможное назначение главой Минздрава: Каждый раз слышу, что кто-то кому-то что-то предлагает

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко не подтвердил и не опроверг информацию о возможном назначении на должность главы Минздрава.

Об этом он сказал на пресс-ланче с журналистами, сообщает «Громадське».

«Сегодня в Министерстве здравоохранения есть министр и есть команда его заместителей. Изменения в министерстве происходят только после того, как Верховная Рада проголосует. Некорректно сейчас с моей стороны говорить о подобных вещах», — сказал Ляшко.

Он также отметил, что находится в должности заместителя министра уже при третьем за все время его работы главе Минздрава. «И каждый раз, при любых изменениях я слышу, что кто-то кому-то что-то предлагает», — добавил Ляшко.

Отметим, Ляшко назначили заместителем министра 24 декабря 2019 года, когда Минздрав возглавляла Зоряна Скалецкая.