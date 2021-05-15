Ляшко не захотел комментировать свое возможное назначение главой Минздрава: Каждый раз слышу, что кто-то кому-то что-то предлагает

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко не подтвердил и не опроверг информацию о возможном назначении на должность главы Минздрава.
Об этом он сказал на пресс-ланче с журналистами, сообщает «Громадське».
«Сегодня в Министерстве здравоохранения есть министр и есть команда его заместителей. Изменения в министерстве происходят только после того, как Верховная Рада проголосует. Некорректно сейчас с моей стороны говорить о подобных вещах», — сказал Ляшко.
Он также отметил, что находится в должности заместителя министра уже при третьем за все время его работы главе Минздрава. «И каждый раз, при любых изменениях я слышу, что кто-то кому-то что-то предлагает», — добавил Ляшко.
Отметим, Ляшко назначили заместителем министра 24 декабря 2019 года, когда Минздрав возглавляла Зоряна Скалецкая.
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