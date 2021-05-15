Ляшко не захотів коментувати своє можливе призначення главою МОЗ: Щоразу чую, що хтось комусь щось пропонує

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоровʼя Віктор Ляшко не підтвердив і не спростував інформацію про ймовірне призначення на посаду глави МОЗ.

Про це він сказав на пресланчі з журналістами, повідомляє «Громадське».

«Сьогодні в Міністерстві охорони здоров’я є міністр і є команда його заступників. Зміни в міністерстві відбуваються лише після того, як Верховна Рада проголосує. Некоректно зараз з мого боку комунікувати подібні речі», — зазначив Ляшко.

Він також зазначив, що перебуває на посаді заступника міністра вже при третьому за увесь час його роботи главі МОЗ. «І щоразу при якихось змінах я чую, що хтось комусь щось пропонує», — додав Ляшко.

Зазначимо, Ляшка призначили заступником міністра 24 грудня 2019 року, коли МОЗ очолювала Зоряна Скалецька.