«Все тільки починається». Міністр Степанов виступив із відеозверненням на тлі можливої відставки

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов на тлі можливої майбутньої відставки записав відеозвернення, в якому знову заявив, що не писав ніяких заяв на звільнення.
«Рік тому я взяв на себе відповідальність за всю медичну систему в країні, лікарів, медиків і пацієнтів. Боровся за високі зарплати, за розвиток медичної галузі, за життя кожного українця. Переконаний, що поруч з професіоналізмом не може бути місця політичній доцільності та кон’юнктурі. Лікар і пацієнт, а не бюрократ і політик, мають вирішувати, куди рухатиметься медицина в Україні. Чи програна битва? Ні. Все тільки починається», — сказано у підписі до відео.
Степанов заявив, що навколо нього розгорталися «підкилимні ігри».
«Закривати очі на те, як руками політичних сил з низьким рейтингом знищується медична система і лікарів знову намагаються загнати у стійло, я не буду [...]. Реформи мають задумуватися і реалізовуватися професіоналами і практиками, а не підганятися під політичну конʼюнктуру і вигоду», — сказав Степанов без акценту на конкретні прізвища.
Міністр заявив, що вів боротьбу за високі зарплати і соціальні гарантії для медиків, а це йшло врозріз із ідеологією противників змін і медичних бюрократів. «Я брав на себе відповідальність та обіцяв пацієнтам і лікарям краще майбутнє. І слово своє тримаю», — закінчив Степанов.
- 14 травня голова уряду Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоровʼя. Міністри інфраструктури Криклій та економіки Петрашко в той же день написали заяви про звільнення за власним бажанням. Також звільняється заступниця міністра економіки Панаіотіді.
- Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія переконаний, що Рада підтримає відставку Степанова через низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Найбільш імовірним кандидатом на посаду глави МОЗ Арахамія називає Віктора Ляшка. Сам Ляшко не захотів коментувати своє можливе призначення.
- 18 травня Верховна Рада збереться на позачергове засідання для звільнення трьох міністрів.