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Рада призначила санлікаря Ляшка міністром охорони здоров’я

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Рада призначила санлікаря Ляшка міністром охорони здоров’я

Верховна Рада проголосувала за призначення головного санлікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров’я.

За це рішення проголосували 262 нардепи.

Призначення Ляшка підтримали 224 депутати зі «Слуги народу», а також 15 представників фракції «За майбутнє», 18 — групи «Довіра» та ще 5 позафракційних нардепів.

«Пріоритетом №1 для мене є подолання коронавірусної хвороби. Ми зробимо все, щоб українці змогли вакцинуватися, працювати і подорожувати. Але ця пандемія ще не закінчилася і, на жаль, вона не остання. Саме тому біологічна безпека громадян стане пріоритетом роботи міністерства. До осені у нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоровʼя до реагування на спалахи інфекційних захворювань та епідемій, будуть повністю переглянуті підходи до реагування на радіаційні та хімічні загрози», — заявив новопризначений міністр.

Під час свого представлення у комітеті Ляшко пообіцяв за літо повністю вакцинувати 5 мільйонів українців. Він також зазначив, що у нього вже сформована команда.