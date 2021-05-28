МОЗ: У центрах вакцинації в Києві, Львові та Одесі вакцинуватимуть тих, хто записався через «Дію». Їх запрошуватимуть телефоном

Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що на щеплення у великих центрах вакцинації у Києві, Львові та Одесі запрошуватимуть телефоном.

У відомстві нагадали, що в трьох містах вже з 29 травня відкриваються пілотні центри вакцинації. Там щеплення робитимуть тим, хто записався через додаток або портал «Дія».

«Щеплення відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку!» — наголосили у МОЗ.

Також там зазначили, що обирати вакцину не можна. Наразі у центрах будуть проводитися щеплення китайською вакциною Coronavac.