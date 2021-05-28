В Одессе на выходных открывается центр вакцинации — это третий в Украине

В Одессе в воскресенье, 30 мая, откроется первый в городе центр вакцинации — на стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» (Фонтанская дорога, 23-а).

Об этом Одесский областной центр общественного здоровья сообщил в Facebook.

Прививки будут делать китайской вакциной Coronavac людям в возрасте 60 лет и старше, которые зарегистрированы в листе ожидания на портале или в приложении «Дія». Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время.

Центр будет работать с 09:00 до 17:00. За день планируют делать 250 — 300 прививок.

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Отметим, что это третий в Украине центр вакцинации. До этого открыли в Киеве (на базе Международного выставочного центра) и Львове (на базе стадиона «Арена Львов»).