В Одессе на выходных открывается центр вакцинации — это третий в Украине

В Одессе в воскресенье, 30 мая, откроется первый в городе центр вакцинации — на стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» (Фонтанская дорога, 23-а).
Об этом Одесский областной центр общественного здоровья сообщил в Facebook.
Прививки будут делать китайской вакциной Coronavac людям в возрасте 60 лет и старше, которые зарегистрированы в листе ожидания на портале или в приложении «Дія». Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время.
Центр будет работать с 09:00 до 17:00. За день планируют делать 250 — 300 прививок.
Отметим, что это третий в Украине центр вакцинации. До этого открыли в Киеве (на базе Международного выставочного центра) и Львове (на базе стадиона «Арена Львов»).
- Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за это лето планирует добиться вакцинации 5 миллионов украинцев двумя дозами (полностью вакцинировать от коронавируса), или сделать 10 миллионов прививок.