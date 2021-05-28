В Киеве на выходных открывают масштабный центр вакцинации. Его обустроят на территории МВЦ

В Киеве на выходных на территории Международного выставочного центра открывают большой центр вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Киеве, как и в других регионах страны, продолжается вакцинация от COVID-19. Завтра, 29 мая, на базе Международного выставочного центра начнет работать большой Центр вакцинации от COVID-19. Это пример взаимодействия социально ответственного бизнеса с городом. И я благодарю владельцев выставочного центра братьев Ткаченко за их позицию и желание помочь городу и государству в борьбе с коронавирусом», — пояснил он.

По словам Кличко, в этом Центре будут вакцинировать киевлян, которые записались через приложение или портал «Дія». Их будут прививать китайской вакциной Coronavac.

Мэр Киева рассказал, что всего в столице уже вакцинировали 113 тысяч человек. Это, в основном, медики, социальные работники, учителя, привлеченные к проведению ВНО, паралимпийцы и маломобильные граждане.