У Києві на вихідних відкривають масштабний центр вакцинації. Його облаштують на території МВЦ

У Києві на вихідних на території Міжнародного виставкового центру відкривають великий центр вакцинації від коронавірусу.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

«У Києві, як і в інших регіонах країни, триває вакцинація від COVID-19. Завтра, 29 травня, на базі Міжнародного виставкового центру почне працювати великий Центр вакцинації від COVID-19. Це приклад взаємодії соціально відповідального бізнесу з містом. І я дякую власникам виставкового центру братам Ткаченкам за їхню позицію і бажання допомогти місту та державі в боротьбі з коронавірусом», — пояснив він.

За словами Кличка, у цьому Центрі вакцинуватимуть киян, які записалися через додаток або портал «Дія». Їх щеплюватимуть китайською вакциною Coronavac.

Мер Києва розповів, що загалом у столиці вже вакцинували 113 тисяч людей. Це переважно медики, соціальні працівники, вчителі, залучені до проведення ЗНО, паралімпійці та маломобільні громадяни.