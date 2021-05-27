У Львові 29 травня відкриють перший в Україні центр масової вакцинації населення від коронавірусу

У Львові 29 травня відкриють перший в Україні центр вакцинації населення від коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

Центр облаштують на базі стадіону «Арена Львів». Мешканці області, які зареєструвалися через додаток «Дія», зможуть отримати щеплення.

«З огляду на чинні нормативно-правові документи центри вакцинації населення є тимчасовими пунктами щеплень з можливістю зберігати вакцини впродовж двадцяти чотирьох годин», — пояснив голова ОДА.

До складу центрів входитимуть керівник, лікарі, вакцинатори, реєстратори, відповідальна особа зони медичного спостереження, відповідальна особа за дотриманням протиепідемічних заходів, бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також медичний персонал і експерти для роз’яснювальної роботи.