Во Львове 29 мая откроют первый в Украине центр массовой вакцинации населения от коронавируса

Во Львове 29 мая откроют первый в Украине центр вакцинации населения от коронавируса.
Об этом в Facebook сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.
Центр обустроят на базе стадиона «Арена Львов». Жители области, которые зарегистрировались через приложение «Дія», смогут получить прививки.
«Учитывая действующие нормативно-правовые документы, центры вакцинации населения (ЦВН) являются временными пунктами прививок с возможностью хранить вакцины в течение двадцати четырех часов», — пояснил председатель ОГА.
В состав центров будут входить руководитель, врачи, вакцинаторы, регистраторы, ответственное лицо зоны медицинского наблюдения, ответственное лицо за соблюдением противоэпидемических мероприятий, бригада экстренной (скорой) медицинской помощи, а также медицинский персонал и эксперты для разъяснительной работы.
- В Украине на конец мая сделали более миллиона прививок, 100 тысяч человек получили две дозы вакцины.
- Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за это лето планирует добиться вакцинации 5 миллионов украинцев двумя дозами (полностью вакцинировать от коронавируса), или сделать 10 миллионов прививок.