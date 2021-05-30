В Одесі слідом за Києвом і Львовом відкрили великий центр вакцинації, де щеплення можуть отримати ті, хто записався через додаток «Дія».
Про це пише пресслужба Одеської ОДА.
Центр розташований на території стадіону Національного університету «Одеська юридична академія». Він працюватиме з 09:00 до 17:00.
Очільниця Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва зазначила, що в цьому центрі планують щодня робити по 250—300 щеплень. Наразі вакцинуватимуть людей, старших за 60 років, які записалися через «Дію». Їх запрошуватимуть телефоном.
- Новопризначений міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що за літо планує добитися вакцинації 5 мільйонів українців двома дозами (повністю вакцинувати від коронавірусу), або ж зробити 10 мільйонів щеплень.
- З 29 травня в Україні відкрилися два великі центри вакцинації — у Києві (на базі Міжнародного виставкового центру) та Львові (на базі стадіону «Арена Львів»).