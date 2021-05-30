В Одесі слідом за Києвом і Львовом відкрили великий центр вакцинації, де щеплення можуть отримати ті, хто записався через додаток «Дія».

Про це пише пресслужба Одеської ОДА.

Центр розташований на території стадіону Національного університету «Одеська юридична академія». Він працюватиме з 09:00 до 17:00.

Очільниця Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва зазначила, що в цьому центрі планують щодня робити по 250—300 щеплень. Наразі вакцинуватимуть людей, старших за 60 років, які записалися через «Дію». Їх запрошуватимуть телефоном.