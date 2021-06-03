В Одессе откроют еще три центра вакцинации от коронавируса

В Одессе решили открыть еще три больших центра вакцинации от коронавируса. Там прививки будут получать те, кто записался через приложение «Дія».
Об этом пишет Одесский областной центр общественного здоровья в своем Facebook.
Центры обустроят в ТЦ «Мегадом», ТЦ Fontan Sky и в помещении СОШ № 15. Они будут работать только в воскресенье, 6 июня, с 09:00 до 17:00.
«Прививку вакциной CoronaVac здесь смогут получить те, кто предварительно зарегистрировался в листе ожидания на портале или в приложении «Дія». Приоритет будет предоставляться пожилым и людям с хроническими заболеваниями», — отметили там.
- Центры вакцинации открыты в Киеве, Одессе и Львове. Еще один откроют в Тернополе. Центры значительно увеличили темпы вакцинации — в минувшие выходные был установлен рекорд по количеству привитых.
- Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за это лето планирует вакцинировать 5 миллионов украинцев двумя дозами (полностью вакцинировать от коронавируса), или же сделать 10 миллионов прививок. Он также говорил, что на лето карантин в Украине могут ослабить.