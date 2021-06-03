В Одессе откроют еще три центра вакцинации от коронавируса

В Одессе решили открыть еще три больших центра вакцинации от коронавируса. Там прививки будут получать те, кто записался через приложение «Дія».

Об этом пишет Одесский областной центр общественного здоровья в своем Facebook.

Центры обустроят в ТЦ «Мегадом», ТЦ Fontan Sky и в помещении СОШ № 15. Они будут работать только в воскресенье, 6 июня, с 09:00 до 17:00.

«Прививку вакциной CoronaVac здесь смогут получить те, кто предварительно зарегистрировался в листе ожидания на портале или в приложении «Дія». Приоритет будет предоставляться пожилым и людям с хроническими заболеваниями», — отметили там.