Во Львовской области откроют еще четыре центра вакцинации от коронавируса. Они будут работать в Дрогобыче, Трускавце, Стрые и Червонограде.

Об этом пишет пресс-служба Львовской ОГА.

«Предполагается обустройство центров вакцинации в других городах Львовской области — Дрогобыче, Трускавце, Стрые, Червонограде. Сейчас обсуждаем варианты локаций для размещения центров в этих городах», — отметил региональный координатор по вакцинации во Львовской области Олег Когут.