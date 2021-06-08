Во Львовской области откроют еще четыре центра вакцинации от коронавируса. Они будут работать в Дрогобыче, Трускавце, Стрые и Червонограде.
Об этом пишет пресс-служба Львовской ОГА.
«Предполагается обустройство центров вакцинации в других городах Львовской области — Дрогобыче, Трускавце, Стрые, Червонограде. Сейчас обсуждаем варианты локаций для размещения центров в этих городах», — отметил региональный координатор по вакцинации во Львовской области Олег Когут.
Также он рассказал, что в самом Львове рассматривают еще несколько локаций для открытия центров — на территории ТРЦ «Форум» и в кинодворце А. Довженко.
- В мае в Украине открыли три крупных центра вакцинации: в Киеве (на базе Международного выставочного центра), Львове (на базе стадиона «Арена Львов») и в Одессе (на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» ). В центрах вакцинируют тех, кто записался через «Дію».
- Впоследствии в Одессе решили открыть еще три крупных центра вакцинации от коронавируса. Один центр откроют в Тернополе.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственные средства. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.