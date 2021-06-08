В Киевской области откроют два центра массовой вакцинации населения от коронавируса

В Киевской области в ближайшие выходные начнут работу центры массовой вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщается на странице Киевской областной государственной администрации.

Центры массовой вакцинации откроют в Броварах и Белой Церкви, они будут работать в выходные дни. В них смогут получить прививки граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт «Дія» или через контакт-центр Министерства здравоохранения.