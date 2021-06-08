У Київській області відкриють два центри масової вакцинації населення від коронавірусу

На Київщині найближчими вихідними розпочнуть роботу центри масової вакцинації.

Про це повідомляється на сторінці Київської обласної державної адміністрації.

Центри масової вакцинації будуть розташовані у Броварах і Білій Церкві та працюватимуть у вихідні дні. У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 у додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.