У Київській області відкриють два центри масової вакцинації населення від коронавірусу

На Київщині найближчими вихідними розпочнуть роботу центри масової вакцинації.
Про це повідомляється на сторінці Київської обласної державної адміністрації.
Центри масової вакцинації будуть розташовані у Броварах і Білій Церкві та працюватимуть у вихідні дні. У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 у додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.
«Щеплення відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку», — наголосили в ОДА.
- У травні в Україні відкрили три великі центри вакцинації: у Києві (на базі Міжнародного виставкового центру), Львові (на базі стадіону «Арена Львів») та в Одесі (на базі Національного університету «Одеська юридична академія»). У центрах вакцинують тих, хто записався через «Дію».
- Згодом в Одесі вирішили відкрити ще три великі центри вакцинації від коронавірусу. Один центр відкриють у Тернополі.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- Від початку вакцинації дві дози вакцини від коронавірусу в Україні отримали 152 142 людини.