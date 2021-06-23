Україна отримає ще 5,3 млн доз вакцини CoronaVac

Україна очікує від китайської компанії Sinovac ще 5 млн 325 тис. доз COVID-вакцини CoronaVac. Перший контракт у України був на 1,9 млн доз цієї вакцини.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Інтерфакс-Україна.

«У нас сьогодні по Sinovac є підписані зобовʼязання і планується, що ще 5,325 млн доз вакцини будуть закуплені Crown Agents», — сказав Кузін під час онлайн-дискусії «Чому українці не хочуть вакцинуватися».

За його словами, всі ці дози повинні прибути в Україну вже у липні.