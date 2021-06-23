Украина получит еще 5,3 млн доз вакцины CoronaVac

Украина ожидает от китайской компании Sinovac еще 5 млн 325 тыс. доз COVID-вакцины CoronaVac. Первый контракт у Украины был на 1,9 млн доз этой вакцины.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Интерфакс-Украина.

«У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents», — сказал Кузин в ходе онлайн-дискуссии «Почему украинцы не хотят вакцинироваться».

По его словам, все эти дозы должны прибыть в Украину уже в июле.