Украина получит еще 5,3 млн доз вакцины CoronaVac

Украина ожидает от китайской компании Sinovac еще 5 млн 325 тыс. доз COVID-вакцины CoronaVac. Первый контракт у Украины был на 1,9 млн доз этой вакцины.
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Интерфакс-Украина.
«У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents», — сказал Кузин в ходе онлайн-дискуссии «Почему украинцы не хотят вакцинироваться».
По его словам, все эти дозы должны прибыть в Украину уже в июле.
- В Украине сейчас используют вакцины CoronaVaс, которой прививают в центрах вакцинации, Pfizer-BioNTech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).
- В Украине уже четвертый этап вакцинации населения. Первую дозу вакцины, по состоянию на 23 июня, получили 1 755 137 людей, а закончили вакцинацию (две дозы) — 394 107.