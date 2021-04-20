В Україні почалася вакцинація препаратом від Sinovac. Але навіть якщо ви отримаєте першу дозу, не варто відмовлятися від масок і влаштовувати вечірки. Доведено на досвіді Чилі, де зраділи завчасно

На такий успіх вплинули кілька факторів. У першу чергу, добре розвинена система громадської охорони здоровʼя з клініками навіть у найвіддаленіших гірських районах. Налагоджена робота національної програми імунізації, в рамках якої, наприклад, щорічно розподіляються щеплення від грипу і дитячі вакцини. Кількість бюрократичної тяганини у цій програмі звели до мінімуму, тому чилійцям не доводилося стояти в довгих чергах або виконувати заплутані процедури реєстрації. Допомогло ще те, що рухи противників щеплень, які стали серйозною перешкодою в інших країнах, були дуже нечисленними.

Ця південноамериканська країна з населенням 19 мільйонів осіб почала кампанію вакцинації проти COVID-19 ще в грудні минулого року. Наразі понад сім з половиною мільйонів чилійців отримали щонайменше одну дозу вакцини — це приблизно половина дорослого населення країни. За темпами вакцинації Чилі лідирує у своїй Західній півкулі. А у світі такі показники поки що змогли перевершити тільки Ізраїль і Велика Британія.

Люди відпочивають під наглядом після того, як їх прищепили вакциною CoronaVac китайської компанії Sinovac у пункті вакцинації в Сантьяго, 29 березня 2021 року.

Крім того, чилійський уряд швидше за інші уклав контракти з максимально можливою кількістю виробників ще до того, як зʼявилися дані про безпечність та ефективність їхніх вакцин. А також запропонував провести необхідні клінічні випробування в Чилі. Зрештою країна отримала достатньо доз, щоб двічі вакцинувати приблизно 15 мільйонів людей. Контракти на поставки мільйонів доз підписували з компаніями Pfizer-BioNTech, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Але найбільшим постачальником стала китайська компанія Sinovac Biotech. На її препарат CoronaVac припадає майже 90 відсотків уведених доз.

Тільки-но в Чилі послабили обмеження, кількість інфекцій і смертей почала зростати

Від початку пандемії чилійці пережили один з найтриваліших і найжорсткіших локдаунів у світі. Включно з комендантською годиною, яка була обовʼязковою до виконання упродовж року.

На початку 2021 року, на тлі успішної кампанії з вакцинації чилійський уряд почав поступово послаблювати карантинні обмеження, щоб допомогти економіці. Спочатку дозволили відкрити торгові центри, спортзали і театри.

У Чилі літній сезон триває з грудня по березень. На період канікул і відпусток уряд, починаючи з січня цього року, почав знімати обмеження на пересування країною. За винятком кількох районів, де продовжувала діяти жорстка ізоляція. Потім влада дозволила більшість міжнародних поїздок. Аеропорт у столиці Сантьяго залишався відкритим усе літо, а перевізники пропонували дешеві перельоти в обидва боки у США, Домініканську Республіку та Бразилію.

Чилійці, втомлені від пандемії, вирушали у подорожі, збиралися в барах, ресторанах і на велелюдних пляжах. Молодь влаштовувала домашні вечірки, хоча такі зібрання, як і раніше, лишалися забороненими. Багато хто навіть перестав носити маски.

У той же час почала зростати кількість нових випадків заражень і смертей від COVID-19. Цього місяця в Чилі вже девʼять разів реєстрували понад сім тисяч щоденних випадків захворювання. При тому, що на піку першої хвилі у липні минулого року максимальна кількість заражень на день була 6 938 осіб.

У лікарні все частіше почала потрапляти молодь і люди середнього віку, які вже отримали одну дозу вакцини. Після однієї з театральних вистав практично всі актори підхопили коронавірус, двоє з них померли. Наприкінці березня Міністерство охорони здоровʼя підтвердило, що в країні зʼявилися нові штами вірусу з Бразилії, Великої Британії, Нігерії та Каліфорнії.

На початку квітня уряд знову запровадив сувору ізоляцію в більш ніж двох третинах районів Чилі, включаючи столицю, де мешкає 6 мільйонів людей. Незважаючи на це, тільки за перші два тижні квітня поліція заарештувала понад 900 осіб, переважно у віці від 23 до 27 років, на незаконних зібраннях. У Чилі діють жорсткі покарання за порушення карантину — штрафи до 17 650 доларів США і навіть тюремний термін до пʼяти років. Проте, за словами поліції, цього року вони розігнали вдвічі більше незаконних зібрань, аніж за весь 2020 рік.

У Чилі провели своє дослідження ефективності вакцини від Sinovac

З 2 лютого по 1 квітня в Чилі проводили масштабне дослідження ефективності вакцини від китайської компанії Sinovac. У ньому брали участь десять з половиною мільйонів людей. Частина з них отримала одну дозу, інша частина — дві дози, третій взагалі не робили щеплення.

Згідно з результатами, які опублікували 16 квітня, через два тижні після введення другої дози препарат запобігає смертності від COVID-19 з ефективністю приблизно 80 відсотків. Це хороші новини, адже попередні випробування в Бразилії показали, що вакцина ледь подолала мінімальний поріг ефективності в 50 відсотків. Але є і погані новини. Ефективність вакцини від Sinovac після однієї дози становила лише 16 відсотків.

Це нижче, ніж, наприклад, у вакцини виробництва Pfizer-BioNTech. Дослідження, за участю девʼяти тисяч людей в Ізраїлі показало, що навіть одна доза їхньої вакцини через 15—28 днів після введення ефективна на 85 відсотків. А протягом шести місяців після прийому другої дози ефективність цієї вакцини становить 91,3 відсотка.

Чилійський МОЗ уклав контракт із Sinovac на закупівлю 60 мільйонів доз їхнього препарату протягом трьох років. Тому чиновники міністерства продовжують захищати вакцину, заявляючи, що вона ефективна після повної вакцинації з двох доз. І навіть розглядають можливість запровадити третю дозу. Щоправда, тепер карантин доведеться продовжити приблизно до червня-липня. А незалежні експерти у сфері охорони здоровʼя кажуть, що чилійський уряд занадто рано повірив в успіх кампанії з вакцинації. І, скасовуючи обмеження, людям чітко не пояснювали, що потрібно почекати другої дози.