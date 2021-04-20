В Украине началась вакцинация препаратом от Sinovac. Но даже если вы получите первую дозу, не стоит отказываться от масок и устраивать вечеринки. Доказано на опыте Чили, где обрадовались раньше времени

На такой успех повлияли несколько факторов. В первую очередь, хорошо развитая система общественного здравоохранения с клиниками даже в самых отдаленных горных районах. Отлаженная работа национальной программы иммунизации, в рамках которой, к примеру, ежегодно распределяются прививки от гриппа и детские вакцины. Количество бюрократических проволочек в этой программе свели к минимуму, поэтому чилийцам не приходилось стоять в длинных очередях или выполнять запутанные процедуры регистрации. Помогло еще то, что движения противников прививок, которые стали серьезным препятствием в других странах, были очень малочисленными.

Эта южноамериканская страна с населением 19 миллионов человек начала кампанию вакцинации против COVID-19 еще в декабре прошлого года. На сегодня более семи с половиной миллионов чилийцев получили как минимум одну дозу вакцины — это примерно половина взрослого населения страны. По темпам вакцинации Чили лидирует в своем Западном полушарии. А в мире такие показатели пока что смогли превзойти только Израиль и Великобритания.

Люди отдыхают под наблюдением после того, как их привили вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac в пункте вакцинации в Сантьяго, 29 марта 2021 года.

Кроме того, чилийское правительство быстрее остальных заключило контракты с максимально возможным количеством производителей еще до того, как появились данные о безопасности и эффективности их вакцин. А также предложило провести необходимые клинические испытания в Чили. В итоге страна получила достаточно доз, чтобы дважды вакцинировать примерно 15 миллионов человек. Контракты на поставки миллионов доз подписывали с компаниями Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Но крупнейшим поставщиком стала китайская компании Sinovac Biotech. На ее препарат CoronaVac приходится почти 90 процентов введенных доз.

Как только в Чили ослабили ограничения, количество инфекций и смертей стало расти

С начала пандемии чилийцы пережили один из самых длительных и жестких локдаунов в мире. Включая ночной комендантский, час который пришлось соблюдать более года.

В начале 2021 года на фоне успешной кампании по вакцинации чилийское правительство стало постепенно ослаблять карантинные ограничения, чтобы помочь экономике. Сначала разрешили открыть торговые центры, спортзалы и театры.

В Чили летний сезон длится с декабря по март. На период каникул и отпусков правительство, начиная с января этого года, стало снимать ограничения на передвижения по стране. За исключением нескольких районов, где продолжала действовать жесткая изоляция. Затем власти разрешили большинство международных поездок. Аэропорт в столице Сантьяго оставался открытым все лето, а перевозчики предлагали дешевые перелеты в обе стороны в США, Доминиканскую Республику и Бразилию.

Чилийцы, уставшие от пандемии, отправлялись в путешествия, собирались в барах, ресторанах и на многолюдных пляжах. Молодежь устраивала домашние вечеринки, хотя такие собрания по-прежнему оставались запрещенными. Многие даже перестали носить маски.

В то же время стало расти число новых случаев заражений и смертей от COVID-19. В этом месяце в Чили уже девять раз регистрировали более семи тысяч ежедневных случаев заболевания. При том, что на пике первой волны в июле прошлого года максимальное количество заражений в день было 6 938 человек.

В больницы все чаще стала попадать молодежь и люди среднего возраста, которые уже получили одну дозу вакцины. После одного из театральных представлений практически все актеры подхватили коронавирус, двое из них умерли. К концу марта Министерство здравоохранения подтвердило, что в стране появились новые штаммы вируса из Бразилии, Великобритании, Нигерии и Калифорнии.

В начале апреля правительство снова ввело строгую изоляцию в более чем двух третьих районов Чили, включая столицу, где проживает 6 миллионов человек. Несмотря на это, только за первые две недели апреля полиция арестовала более 900 человек, в основном в возрасте от 23 до 27 лет, на незаконных собраниях. В Чили действуют жесткие наказания за нарушение карантина — штрафы до 17 650 долларов США и даже тюремный срок до пяти лет. Тем не менее, по словам полиции, в этом году они разогнали вдвое больше незаконных собраний, чем за весь 2020 год.

В Чили провели свое исследование эффективности вакцины от Sinovac

Со 2 февраля по 1 апреля в Чили проводили масштабное исследование эффективности вакцины от китайской компании Sinovac. В нем участвовали десять с половиной миллионов человек. Часть из них получила одну дозу, другая часть — две дозы, третьей вообще не делали прививку.

Согласно результатам, которые опубликовали 16 апреля, через две недели после второй дозы препарат предотвращает смертность от COVID-19 с эффективностью примерно в 80 процентов. Это хорошие новости, ведь предыдущие испытания в Бразилии показали, что вакцина едва преодолела минимальный порог эффективности в 50 процентов. Но есть и плохие новости. Эффективность вакцины от Sinovac после одной дозы составила всего 16 процентов.

Это ниже, чем, например, вакцины производства Pfizer-BioNTech. Исследование с участием девяти тысяч человек в Израиле показало, что даже одна доза их вакцины через 15—28 дней после введения эффективна на 85 процентов. А в течение шести месяцев после приема второй дозы эффективность этой вакцины составляет 91,3 процента.

Чилийский Минздрав заключил контракт с Sinovac на закупку 60 миллионов доз их препарата в течение трех лет. Поэтому чиновники министерства продолжают защищать вакцину, заявляя, что она эффективна после полной вакцинации из двух доз. И даже рассматривают возможность ввести третью дозу. Правда, теперь карантин придется продлить примерно до июня-июля. А независимые эксперты в области здравоохранения говорят, что чилийское правительство слишком рано поверило в успех кампании вакцинации. И отменяя ограничения, людям четко не объясняли, что нужно подождать второй дозы.