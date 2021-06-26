Associated Press: Китай угрожал Украине заблокировать поставки вакцины из-за поддержки заявления о уйгурах

Китай угрожал Украине заблокировать поставки вакцины от коронавируса CoronaVac, если она не откажется от призыва к более тщательному изучению прав человека в китайском западном регионе Синьцзян.

Об этом изданию Associated Press сообщили два дипломата из двух западных стран.

Во вторник, 22 июня, Канада передала в Совет по вопросам соблюдения прав человека в Женеве заявление, в котором Китай призывают обеспечить беспрепятственный доступ международных наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный регион, где проживают уйгуры и другие национальные меньшинства. Украина стала 45-м государством, которое это заявление поддержало.

Уже в четверг, 24 июня, Украина исключила себя из списка государств, поддерживающих заявление, — Киев предупредили, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, если она этого не сделает.