Австралія приєдналася до США і також оголосила дипломатичний бойкот Китаю на Олімпіаді 2022 року

Австралія приєднується до Сполучених Штатів Америки у дипломатичному бойкоті Зимових Олімпійських ігор у Пекіні у 2022 році — на знак протесту проти порушень прав людини у Китаї.

Про це у середу, 8 грудня, оголосив премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон, цитує Reuters.

Рішення ухвалили на тлі того, що Австралія намагається відновити роботу дипломатичних каналів з Китаєм, аби обговорити порушення прав уйгурів та дії Пекіну проти австралійського імпорту. Так, Моррісон сказав, що Пекін не відповів на «кілька питань» щодо порушення прав людей.

«Тому не дивно, що офіційні особи уряду Австралії не поїдуть до Китаю на ці Ігри», — сказав премʼєр-міністр.