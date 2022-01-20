Спутники Maxar сделали новые фотографии скопления войск России возле Украины

Спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые фотографии скопления российских войск возле границ Украины. На снимках техника, размещенная на полигонах в Ельне, Климово, Клинцах и Погоново.

Снимки опубликовали Reuters и ряд журналистов.

На снимках можно рассмотреть грузовики, танки, БМП, САУ «Мста-С» и железнодорожный состав с погруженной техникой. Ее, вероятно, в момент снимка разгружали.

Указанные полигоны довольно близко расположены к границе. Полигон Климово (Брянская область) находится всего в 13 км от Украины, а Клинцы — в 30 км.