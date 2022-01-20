Супутники Maxar зробили нові фотографії скупчення військ Росії біля України

Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові фотографії скупчення російських військ біля кордонів України. На знімку техніка, розміщена на полігонах в Єльні, Климовому, Клинцях і Погоновому.

Знімки опублікували Reuters і низка журналістів.

На знімках можна побачити вантажівки, танки, БМП, САУ «Мста-С» і залізничний склад із завантаженою технікою. Його, мабуть, у момент знімка розвантажували.

Зазначені полігони досить близько розташовані до кордону. Полігон Климово (Брянська область) знаходиться всього за 13 км від України, а Клинці — за 30 км.