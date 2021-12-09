Китай пообещал, что США, Австралия и Великобритания «заплатят» за дипломатический бойкот Олимпиады

В МИД Китая заявили, что страны, объявившие о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине, заплатят за это. На сегодня это сделали США, Австралия, Великобритания и Канада.

Об этом сообщил спикер МИД Ван Вэньбин, пишет Reuters.

Он отметил, что Китай не обеспокоен возможным «эффектом домино», когда другие государства тоже начнут объявлять дипломатический бойкот. По его словам, достаточно много зарубежных лидеров и членов королевских семей приедут в Китай на Олимпиаду.

Что касается бойкотирующих ее государств, в МИД Китая заявили, что и так не собирались приглашать их дипломатов. Но они обязательно «заплатят за свои ошибочные действия», потому что использовали Олимпийские игры для «политических манипуляций». Поэтому в Китае подчеркнули, что решительно применят контрмеры, но пока неизвестно, какие именно.