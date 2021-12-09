Китай пообіцяв, що США, Австралія та Велика Британія «заплатять» за дипломатичний бойкот Олімпіади

У МЗС Китаю заявили, що країни, які оголосили про дипломатичний бойкот Олімпійських ігор у Пекіні, заплатять за це. Наразі це зробили США, Австралія, Велика Британія та Канада.

Про це повідомив речник МЗС Ван Веньбін, пише Reuters.

Він зазначив, що Китай не занепокоєний можливим «ефектом доміно», коли інші держави теж почнуть оголошувати дипломатичний бойкот. За його словами, досить багато закордонних лідерів і членів королівських сімей приїдуть у Китай на Олімпіаду.

Щодо держав, які бойкотують її в МЗС Китаю заявили, що і так не збиралися запрошувати їхніх дипломатів. Але вони обов’язково «заплатять за свої помилкові дії», тому що використали Олімпійські ігри для «політичних маніпуляцій». Тому в Китаї підкреслили, що рішуче застосують контрзаходи, але наразі невідомо, які саме.