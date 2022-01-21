Міноборони країн Балтії підтвердили, що нададуть Україні Javelin і Stinger

Міністри оборони країн Балтії — Естонії, Латвії та Литви — підтвердили отримання дозволу від США на постачання озброєнь Україні.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Міноборони Естонії.

«Сьогодні ми маємо необхідні дозволи на відправку зброї зі США. За допомогою зброї ми показуємо, що наша підтримка не лише на словах. Союзники єдині, але завжди потрібні ті, хто проявляє ініціативу, Естонія є точно однією з таких країн», — наголосив міністр оборони Естонії Калле Лаанет.