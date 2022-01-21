Міноборони країн Балтії підтвердили, що нададуть Україні Javelin і Stinger

Міністри оборони країн Балтії — Естонії, Латвії та Литви — підтвердили отримання дозволу від США на постачання озброєнь Україні.
Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Міноборони Естонії.
«Сьогодні ми маємо необхідні дозволи на відправку зброї зі США. За допомогою зброї ми показуємо, що наша підтримка не лише на словах. Союзники єдині, але завжди потрібні ті, хто проявляє ініціативу, Естонія є точно однією з таких країн», — наголосив міністр оборони Естонії Калле Лаанет.
Згідно із заявою трьох країн, Україні передадуть протитанкові ракетні комплекси Javelin, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та обладнання для зміцнення незалежного оборонного потенціалу України.
Водночас міністри оборони країни Балтії висловили сподівання, що Україні ніколи не доведеться застосовувати свої системи озброєнь і що «Росія змінить свою агресивну позицію».
- Найближчими днями адміністрація Байдена також почне постачати в Україну протитанкові ракети, боєприпаси та інше обладнання на суму $200 мільйонів. У 2021 році США передали Україні зброї та військової техніки на $650 мільйонів, що є найбільшим показником від початку надання допомоги у 2014 році.
- Росія стягнула до кордонів України війська, західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росія вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України до НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО і США на такі поступки йти не готові. Нещодавні переговори з Росією ні до чого не привели, тому США збільшили військову допомогу Україні.