Минобороны стран Балтии подтвердили, что передадут Украине Javelin и Stinger

Министры обороны стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — подтвердили получение разрешения от США на поставку вооружений Украине.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Минобороны Эстонии.

«Сегодня у нас есть необходимые разрешения на отправку оружия из США. Посредством оружия мы показываем, что наша поддержка не только на словах. Союзники едины, но всегда нужны те, кто проявляет инициативу, Эстония точно одна из таких стран», — подчеркнул министр обороны Эстонии Калле Лаанет.