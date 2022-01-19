CNN: После переговоров с Россией в команде Байдена царят пессимистические настроения, США хотят увеличить военную помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена находится в пессимистическом настроении после переговоров с Россией и рассматривает варианты увеличения военной помощи Украине на случай российского вторжения.

Об этом пишет CNN.

Сообщается, что американские дипломаты вернулись на прошлой неделе из Европы в «мрачном настроении» насчет реальных планов России и возможности Запада ее остановить. «Мы можем причинить [России] некоторую боль [санкциями], но есть большая разница между причинением боли и реальным рычагом воздействия», — сказал CNN высокопоставленный американский чиновник.

Представители Пентагона тем временем обдумывают варианты того, как США могли бы помочь кампании сопротивления в Украине и нанести России максимально возможный ущерб в случае любого вторжения. По данным издания, Центральное разведывательное управление продолжает проводить в США учебную программу по сбору разведданных для украинской разведки. В то же время представитель ЦРУ отверг любые предположения о том, что программа включает партизанскую подготовку.