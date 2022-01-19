CNN: Після переговорів з Росією у команді Байдена панують песимістичні настрої, США хочуть посилити військову допомогу Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена перебуває у песимістичному настрої після переговорів з Росією та розглядає варіанти збільшення військової допомоги Україні на випадок російського вторгнення.

Про це пише CNN.

Повідомляється, що американські дипломати повернулися минулого тижня з Європи в «похмурому настрої» щодо реальних планів Росії та можливості Заходу її зупинити. «Ми можемо заподіяти [Росії] деякий біль [санкціями], але є велика різниця між заподіянням болю і реальним важелем впливу», — сказав CNN високопосадовець.

Представники Пентагону тим часом обмірковують варіанти того, як США могли б допомогти кампанії опору в Україні та завдати Росії максимально можливих збитків у разі будь-якого вторгнення. За даними видання, Центральне розвідувальне управління продовжує проводити у США навчальну програму зі збору розвідданих для української розвідки. Водночас представник ЦРУ в коментарі CNN відкинув будь-які припущення про те, що програма включає партизанську підготовку.