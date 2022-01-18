Госсекретарь США Энтони Блинкен после визитов в Украину и Германию встретится с главой МИД РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после визитов в Украину и Германию, запланированных на 19—20 января, проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.
Об этом на брифинге 18 января сообщил высокопоставленный представитель Госдепа.
«Буквально сегодня утром госсекретарь Блинкен разговаривал с министром иностранных дел России Лавровым, и они договорились встретиться в Женеве после переговоров госсекретаря в Киеве и Берлине», — рассказал он.
По словам представителя Госдепа, встреча состоится в пятницу, 21 января, «чтобы продолжить дипломатические переговоры и призвать Россию предпринять немедленные шаги по деэскалации».
«Мы остаемся в постоянном общении с нашими союзниками и партнерами, потому что наш указатель – это ничего о Европе без Европы, ничего об Украине без Украины, и ничего о НАТО без НАТО», – подчеркнул он.
- Ранее в Госдепе сообщили, что 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Киев, у него намечены встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Уже 20 января Блинкен отправится в Берлин, где встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
- 12 января директор ЦРУ Билл Бернс тайно посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским. На встрече они обсуждали ситуацию в Украине на фоне российской агрессии и возможного вторжения РФ.
- Западные СМИ сообщили о подготовке Кремлем наступления на Украину на нескольких фронтах «в январе-феврале» 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. США и страны Евросоюза предупредили Россию о последствиях и санкциях.
- 3 января президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут «решительный ответ», если Россия вторгнется в Украину. Предварительный разговор Зеленского и Байдена состоялся 9 декабря. Лидеры стран обсудили наращивание Россией войск у восточной границы Украины.
- Чтобы помешать вторжению, США неделю вели переговоры с российскими дипломатами. В России назвали переговоры безрезультатными и снова угрожали, в США переговоры оценили оптимистичнее и сказали, что мяч на стороне России, хотя не исключили, что Россия готовит нападение на Украину. В Украине пока официально не подвели итоги переговоров, но президент инициирует встречу с Байденом и Путиным.