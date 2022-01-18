Госсекретарь США Энтони Блинкен после визитов в Украину и Германию встретится с главой МИД РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после визитов в Украину и Германию, запланированных на 19—20 января, проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.

Об этом на брифинге 18 января сообщил высокопоставленный представитель Госдепа.

«Буквально сегодня утром госсекретарь Блинкен разговаривал с министром иностранных дел России Лавровым, и они договорились встретиться в Женеве после переговоров госсекретаря в Киеве и Берлине», — рассказал он.