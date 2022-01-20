Politico: США разрешили Эстонии, Латвии и Литве передать оружие Украине

США дали добро балтийским союзникам НАТО — Эстонии, Литве и Латвии — на поставку оружия американского производства в Украину. Теперь эти страны могут передать Киеву противотанковые ракеты и ракеты класса «земля-воздух».

Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Администрации президента США, который говорил на условиях анонимности. По данным издания, Госдепартамент одобрил запросы Латвии, Эстонии и Литвы 19 января.

Согласно правилам экспортного контроля, страны должны были получить разрешение Госдепартамента, прежде чем передавать свое оружие Украине. Подписание передачи американского оборудования третьей стороне — сложный процесс, требующий проверки и одобрения со стороны нескольких агентств в правительстве США. Чиновник Администрации отказался перечислить конкретное оружие, одобренное для передачи.