Politico: США дозволили Естонії, Латвії та Литві передати зброю Україні

США дали добро балтійським союзникам НАТО — Естонії, Литві та Латвії — на постачання зброї американського виробництва в Україну. Тепер ці країни можуть передати Києву протитанкові ракети та ракети класу «земля-повітря».

Про це повідомляє Politico із посиланням на представника Адміністрації президента США, який говорив на умовах анонімності. За даними видання, Держдеп схвалив запити Латвії, Естонії та Литви 19 січня.

Відповідно до правил експортного контролю, країни мали отримати дозвіл Держдепартаменту, перш ніж передавати свою зброю Україні. Підписання передачі американського обладнання третій стороні — складний процес, який вимагає перевірки та схвалення з боку кількох агенцій в уряді США. Чиновник Адміністрації відмовився перерахувати конкретну зброю, яку схвалили для передачі.