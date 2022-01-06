Латвія передасть Україні зброю і техніку

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс після зустрічі з українським послом Олександром Міщенком заявив, що його країна продовжить надавати допомогу Україні і передасть летальне озброєння.

Про це повідомляє портал латвійського радіо і телебачення LSM.

Його заява прозвучала на тлі погодження главами міністерств оборони країн Балтії підтримки України за рахунок постачання озброєння.

Пабрікс і Міщенко на зустрічі погодили «зміст вантажу».

«Включаючи зброю і техніку. Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону. І хоча Україна не є членом НАТО, у цьому сенсі вона не є союзником, але вважається нашим союзником саме в тому, що робить. По суті вони нас захищають», — заявив Пабрікс.