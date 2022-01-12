Країни Балтії домовляються про збільшення військ НАТО на своїх територіях, щоб стримувати Росію

Литва, Латвія і Естонія ведуть переговори із союзниками про збільшення військових сил Альянсу на їхніх територіях для стримування Росії.

Про це заявила премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас, передає Reuters.

«Ми обговорюємо з нашими союзниками питання про збільшення їхньої присутності тут як стримуючий фактор. Якщо ви подивитеся на карту, країни Балтії — це півострів НАТО, тому ми маємо свої турботи», — заявила Каллас.

Нині у країнах Балтії по тисячі військовослужбовців від НАТО. Один із дипломатів Альянсу на умовах анонімності сказав, що питання додаткового розгортання сил у Балтії можуть обговорити міністри країн НАТО на зустрічі в середині лютого.

За підсумками саміту НАТО — Росія генсек Альянсу Єнс Столтенберг говорив, що якщо Росія ще раз застосує силу проти України та продовжить вторгнення, НАТО може збільшити свою присутність на сході Європи.