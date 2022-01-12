НАТО відмовило Росії в її основних вимогах щодо «гарантій безпеки»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс відкинув основні вимоги Росії щодо «гарантій» у сфері безпеки.
Про це він заявив після перемовин.
За словами генсека, Росія знов озвучила свої пропозиції, які вона опублікувала у грудні. Зі свого боку члени Альянсу підтвердили свою прихильність принципу «відкритих дверей» для будь-якої країни, яка бажає стати членом НАТО, а також наполягли на своєму праві на колективну безпеку. Це передбачає і право розміщувати військові сили та озброєння, зокрема у східноєвропейських країнах НАТО.
Сторони також підтвердили намір продовжувати діалог і розглянути дати для наступних переговорів. На них члени НАТО хочуть обговорити, зокрема, питання контролю над ракетним озброєнням і ядерною зброю та кібербезпеку. Столтенберг назвав засідання ради Росія — НАТО «непростою, але важливою дискусією».
Також, за словами генсека, НАТО та Росія висловилися за відновлення роботи своїх представництв у Москві та Брюсселі відповідно.
Відповідаючи на запитання журналістів про вимоги Росії відмовити Україні у вступі до НАТО, Столтенберг ще раз підтвердив, що ніхто, окрім самої України та членів Альянсу, не має права вказувати, чи вступати їй до НАТО.
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- Росія вимагатиме гарантій нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмову від прийняття України до НАТО та нерозміщення ракет на її території.
- Вашингтон заявив, що «не піде на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека». НАТО вирішило дотримуватися жорсткої позиції щодо розширення і права України на членство.