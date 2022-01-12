НАТО отказало России в основных требованиях по российским «гарантиям безопасности»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс отказал России в основных требованиях по «гарантиям» в области безопасности.
Об этом он заявил после переговоров.
По словам генсека, Россия еще раз озвучила свои предложения, опубликованные в декабре. В свою очередь члены Альянса еще раз подтвердили принцип «открытых дверей» для стран, желающих вступить в НАТО, а также свое право на коллективную безопасность и размещение сил, в том числе в восточноевропейских странах НАТО.
Россия и НАТО подтвердили намерение продолжать диалог и рассмотреть даты для переговоров. На них члены НАТО хотят обсудить, в частности, вопросы контроля над ракетным вооружением и ядерным оружием и кибербезопасность. Столтенберг назвал заседание совета Россия — НАТО «непростой, но важной дискуссией».
Также генсек заявил, что НАТО и Россия высказались за восстановление работы представительств обеих сторон в Москве и Брюсселе соответственно.
Отвечая на вопросы журналистов относительно требований России отказать Украине во вступлении в НАТО, Столтенберг еще раз подтвердил, что никто, кроме самой Украины и членов Альянса, не имеет права указывать, может ли она вступать в НАТО.
- 10 января прошли двусторонние переговоры России и США. 12 января состоится Совет Россия — НАТО, а 13 января начнутся переговоры по линии ОБСЕ с участием стран ЕС, США и РФ.
- Россия потребует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории.
- Вашингтон заявил, что «не пойдет на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность». НАТО решило придерживаться жесткой позиции по поводу расширения и права Украины на членство.