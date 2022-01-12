НАТО отказало России в основных требованиях по российским «гарантиям безопасности»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс отказал России в основных требованиях по «гарантиям» в области безопасности.

Об этом он заявил после переговоров.

По словам генсека, Россия еще раз озвучила свои предложения, опубликованные в декабре. В свою очередь члены Альянса еще раз подтвердили принцип «открытых дверей» для стран, желающих вступить в НАТО, а также свое право на коллективную безопасность и размещение сил, в том числе в восточноевропейских странах НАТО.

Россия и НАТО подтвердили намерение продолжать диалог и рассмотреть даты для переговоров. На них члены НАТО хотят обсудить, в частности, вопросы контроля над ракетным вооружением и ядерным оружием и кибербезопасность. Столтенберг назвал заседание совета Россия — НАТО «непростой, но важной дискуссией».

Также генсек заявил, что НАТО и Россия высказались за восстановление работы представительств обеих сторон в Москве и Брюсселе соответственно.

Отвечая на вопросы журналистов относительно требований России отказать Украине во вступлении в НАТО, Столтенберг еще раз подтвердил, что никто, кроме самой Украины и членов Альянса, не имеет права указывать, может ли она вступать в НАТО.