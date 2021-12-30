Эстония готова предоставить Украине системы Javelin и 122-мм гаубицы. Но должна согласовать это с США и Германией

Министерство обороны Эстонии согласилось предоставить Украине системы Javelin и гаубицы 122 мм калибра. Однако на это нужно получить разрешение от США и Германии.
Об этом заявил ERR начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеетер Каймет.
«Мы помогли в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией с нашими военнослужащими», — отметил он.
Однако теперь, в условиях существования угрозы вторжения со стороны России, Эстония планирует нарастить поддержку Украине.
По словам Каймета, поставки Javelin должны быть согласованы с США как производителем систем. Аналогичная ситуация и с гаубицами – Эстония получила их от Финляндии, а та от Германии. Поэтому эстонцы должны получить разрешение и от Финляндии, и от Германии на передачу этого вооружения.
- Украина просит Соединенные Штаты Америки предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot на фоне напряженности на границе с Россией.
- В Минобороны сообщили, что Украина усилила охрану критической инфраструктуры и границы, а ПВО приведена в круглосуточную боевую готовность. При этом глава ведомства сообщает, что Россия продолжает стягивать войска к границам Украины.