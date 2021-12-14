Минобороны: Россия продолжает стягивать войска к границам Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после онлайн-саммита президентов Джо Байдена и Владимира Путина Россия не прекратила стягивать войска к границам Украины.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с журналистом издания Politico.

По его словам, у России сейчас более 100 тысяч военных, разбросанных от оккупированного Крыма до северо-западной границы РФ и Беларуси. Следовательно, «агрессор может атаковать одновременно на нескольких фронтах с применением артиллерии, танков и авиации».

Министр обороны подчеркнул, что новое вторжение будет катастрофическим как для России, так и Украины.

«Это будет украинская кровь, это будет российская кровь, и многие солдаты из России вернутся домой в гробах. Это может быть катастрофа», — отметил он и добавил, что украинская армия насчитывает около 250 тысяч военных, 200 тысяч резервистов в территориальных подразделениях и 400 тысяч ветеранов украинско-российской гибридной войны.

Министр подчеркнул, что наличие 15 атомных энергоблоков на территории Украины делают любую стрельбу особенно опасной.

По мнению Резникова, Путин не так сильно заинтересован в Украине, как в том, чтобы показать Европе, на что способна Россия, поскольку «захватив Украину, Кремль войдет в Европу».