Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання з 10 до 20 лютого. Навчання отримали назву «Союзна рішучість — 2022».

Про це пише tut.by.

Міноборони Білорусі повідомляє, що на територію країни почали прибувати підрозділи збройних сил Росії.

Як пише російське агентство ТАСС, посол Росії в Білорусі Борис Гризлов заявив, що після завершення навчань почнеться підготовка до нових під назвою «Щит союзу — 2023», які відбуватимуться вже на території Росії.