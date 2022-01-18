Россия и Беларусь проведут совместные военные учения с 10 по 20 февраля. Учения получили название «Союзная решимость — 2022».

Об этом пишет tut.by.

Минобороны Беларуси сообщает, что на территорию страны начали прибывать подразделения вооруженных сил России.

Как пишет российское агентство ТАСС, посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что по завершению учений начнется подготовка к новым, под названием «Щит союза — 2023», которые будут проходить уже на территории России.