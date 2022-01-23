До України прибула друга партія військової допомоги від США

До України увечері 23 січня прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам понад 80 тонн озброєння. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

Перший літак з новою партією американської допомоги прибув в Україну у ніч на 22 січня. Серед 90 тонн зброї та боєприпасів у ньому, зокрема, були Javelin та одноразові реактивні гранатомети SMAW-D. Нещодавно США виділили додатково $200 млн на військову допомогу Україні.