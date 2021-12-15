Конгрес США ухвалив оборонний бюджет з військовою допомогою Україні на $300 мільйонів

Загальний обсяг бюджету становить $770 мільярдів. Документ передбачає виділення $300 млн для надання підтримки Україні — на $50 млн більше, ніж робив запит президент Джо Байден. Допомога включає $75 мільйонів на летальне озброєння.

Крім того, з проєкту бюджету прибрали поправку, яка передбачала санкції проти газопроводу «Північний потік — 2». Оборонний бюджет також передбачає $4 мільярди для Європейської оборонної ініціативи та $150 мільйонів для співробітництва у сфері безпеки в країнах Балтії.