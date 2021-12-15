Конгрес США ухвалив оборонний бюджет з військовою допомогою Україні на $300 мільйонів

Сенат США ухвалив оборонний бюджет країни, який передбачає виділення України $300 мільйонів військової допомоги.
Про це повідомляє Axios.
Загальний обсяг бюджету становить $770 мільярдів. Документ передбачає виділення $300 млн для надання підтримки Україні — на $50 млн більше, ніж робив запит президент Джо Байден. Допомога включає $75 мільйонів на летальне озброєння.
Крім того, з проєкту бюджету прибрали поправку, яка передбачала санкції проти газопроводу «Північний потік — 2». Оборонний бюджет також передбачає $4 мільярди для Європейської оборонної ініціативи та $150 мільйонів для співробітництва у сфері безпеки в країнах Балтії.
- Наприкінці листопада сенатори США Роб Портман та Джин Шахін запропонували правку до військового бюджету на 2022 рік, яка збільшує допомогу Україні.
- Цього року Україна отримала від США військову допомогу у вигляді боєприпасів, озброєння, медобладнання, катерів та багато іншого. У МЗС України повідомили, що матеріально-технічна допомога США українській стороні у 2021 році становила понад $130 млн.