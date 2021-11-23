До України прибули два катери типу Island, передані США

До України прибули два патрульні катери типу Island, які передали Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляють Військово-морські сили України.

У вівторок ці катери прибули на борту судна Ocean Grand з міста Балтімор, штат Меріленд. Вони отримають назви «Суми» та «Фастів». Катери увійшли до територіальних вод України, кінцева зупинка маршруту — Одеський морський торговельний порт. Там вони пройдуть митний контроль, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовку до експлуатації.

«Вже незабаром на катерах «Фастів» та «Суми» буде піднято Військово-морський прапор України та під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів», — заявили в ВМС.