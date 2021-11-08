США відправили Україні ще два військові катери типу Island. Вони прибудуть у порт в Одесі.

Про це пише посольство США в Україні у своєму Facebook.

Катери вирушили з міста Балтимор у штаті Меріленд.

«Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО», — підкреслили у посольстві.