США отправили Украине еще два военных катера типа Island. Они прибудут в порт в Одессе.

Об этом пишет посольство США в Украине в своем Facebook.

Катера отправились из города Балтимор в штате Мэриленд.

«Эти катера являются частью помощи по безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО», — подчеркнули в посольстве.