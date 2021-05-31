США передадут Украине еще три патрульных катера Island

США передадут Украине до конца года еще три быстроходных патрульных катера Island.

Об этом сообщает Министерство обороны.

«Восстанавливая боевые способности отечественного флота, мы переоснащаем его вооружением, совместимым с образцами государств-членов НАТО. Поэтому все три катера типа Island поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями», — подчеркнул министр обороны Андрей Таран.

На катерах, которые будут носить названия «Сумы» и «Фастов», в американском городе Балтимор завершили ремонт. Сейчас на них налаживают механизмы и системы и устанавливают вооружение. Эти два катера планируется отправить в Украину в течение третьего квартала текущего года. Также соответствующие технические работы проводят и на третьем патрульном катере Р194. Он оснащен оружием, оборудованием и техническими средствами и будет доставлен в Одессу в конце 2021 года. Таким образом, до конца этого года в составе Военно-Морских сил сформируют дивизион из пяти патрульных катеров Island.