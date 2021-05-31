США передадуть Україні ще три патрульні катери Island

США передадуть Україні до кінця року ще три швидкохідні патрульні катери Island.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
«Відновлюючи бойові спроможності вітчизняного флоту, ми переоснащуємо його озброєнням, сумісним зі зразками держав-членів НАТО. Тому усі три катери типу Island надійдуть до України зі встановленими на борту корабельними системами виробництва США і бойовими модулями», — підкреслив міністр оборони Андрій Таран.
На катерах, які носитимуть назви «Суми» і «Фастів», в американському місті Балтимор завершили ремонт. Зараз на них налагоджують механізми і системи та встановлюють озброєння. Ці два катери планується відправити до України протягом третього кварталу поточного року. Також відповідні технічні роботи проводяться і на третьому патрульному катері Р194. Він оснащений зброєю, обладнанням та технічними засобами й буде доставлений до Одеси наприкінці 2021 року. Таким чином, до кінця поточного року у складі Військово-Морських сил сформують дивізіон з 5 патрульних катерів Island.
- У січні 2021 року українські моряки вирушили у США, щоб пройти підготовку з освоєння катерів класу Island, які раніше отримав флот України.
- У березні Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $125 мільйонів. Пакет USAI містить два додаткові збройні патрульні катери Mark IV (США вже передали шість таких).