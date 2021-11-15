Пʼятий катер ВМС типу Island отримав імʼя Героя України Вʼячеслава Кубрака. У 2019 році він загинув на Донбасі

Президент Володимир Зеленський указом № 581/2021 присвоїв пʼятому патрульному катеру Військово-морських сил типу Island (бортовий номер Р194) імʼя Героя України, прапорщика Вʼячеслава Кубрака.

В указі сказано, що рішення президента увічнює памʼять Кубрака, його мужність, героїзм та незламність духу під час захисту України.

Вʼячеслав Кубрак служив у 36 окремій бригаді морської піхоти. Проходив службу у Криму, а після окупації півострова російськими військами вийшов на материкову частину України. Будучи командиром інженерно-саперного взводу 36 бригади, з 2014 року служив у зоні бойових дій на Донбасі.

Бойове хрещення отримав біля селища Гранітне, а біля селища Лебединське розмінував підходи до населеного пункту та виставив міни на маршрути бойовиків, які зрештою на них і підірвалися. Також Кубрак брав участь у боях за Широкине. 8 жовтня 2019 року він підірвався під час розвідки — помер у лікарні через три дні.

У 2020 році Кубраку присвоїли звання Героя України.