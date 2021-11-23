В Украину прибыли два катера типа Island, переданные США

В Украину прибыли два патрульных катера типа Island, переданных Соединенными Штатами Америки.
Об этом сообщают Военно-морские силы Украины.
Во вторник эти катера прибыли на борту судна Ocean Grand из города Балтимор, штат Мэриленд. Они получат названия «Сумы» и «Фастов». Катера вошли в территориальные воды Украины, конечная остановка маршрута — Одесский морской торговый порт. Там они пройдут таможенный контроль, разгрузку, отбуксировку в места базирования и подготовку к эксплуатации.
«Уже вскоре на катерах «Фастов» и «Сумы» будет поднят Военно-морской флаг Украины, и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей», — заявили в ВМС.
- 8 ноября сообщалось, что США отправили Украине еще два военных катера типа Island. Они прибудут в порт в Одессе.
- Президент Владимир Зеленский присвоил пятому патрульному катеру Военно-морских сил типа Island (бортовой номер Р194) имя Героя Украины, прапорщика Вячеслава Кубрака.
- Катер Р194 «Вячеслав Кубрак» еще на пути в Украину из США. Кроме Р194, у ВМС есть еще четыре катера Island — «Старобельск», «Славянск», «Сумы» и «Фастов». Украина получила их в рамках помощи от США.