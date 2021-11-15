До України прибули 80 тонн боєприпасів від США

До України прибули 80 тонн боєприпасів, переданих Сполученими Штатами Америки.

Про цей йдеться у повідомленні посольства США.

«Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів. Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України», — повідомили у відомстві.

В посольстві додали, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад $2,5 мільярда.